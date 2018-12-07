شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تخطينا 2.5 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، ان إجمالي المترددين من أبناء المحافظة على نقاط تحليل فيروس سي منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، تخطى 2 مليون و624 ألفًا و734 مواطنا.

وقال المحافظ إن نقاط التمركز الـ256 استقبلت أمس 14923 مواطنا، مشيرًا إلى أن مدينة شبرا الخيمة حصلت على المركز الأول، وبلغ عدد المترددين بها 767 ألفًا، و229 مواطنًا، بينما تقدمت مدينة الخانكة لتصبح في المركز الثاني بإجمالى 517 ألف مواطنً، ثم مدينة بنها في المركز الثالث بإجمالي 435 ألف و705 مواطنا.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة الرئاسية تخطت 89% من مواطني المحافظة، لافتًا إلى أن المستهدف 2 مليون و904 ألف مواطن.

وأشار إلى أنه يتم صرف العلاج اللازم للمصابين بسهولة ويسر وبشكل فوري بمستشفيات حميات بنها، وطوخ، وقليوب، ونصار بشبرا وباقي نقاط التجمع، وتم صرف علاج لأكثر من35 ألف حالة إيجابية بحميات بنها، و5780 حالة بحميات قليوب.