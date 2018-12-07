شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف العربية» تطالب بتوطين بعض الصناعات الفرنسية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، بتوطين بعض الصناعات الفرنسية في المناطق الاقتصادية والصناعية والاستثمارية الجديدة في مصر بتكنولوجيا فرنسية معتمدة على الكفاءات المصرية والبنية التحتية المتاحة، وأن يكون هناك نموذج جديد للتعامل مع المنطقة العربية لكى تكون الدول العربية ومصر تحديدا منصة للإنتاج والتوجه للأسواق الأخرى، وتحديدا شرق أفريقيا نظرا لوجودها على ممر طريق الحرير البحري.

ودعا الدكتور خالد حنفي خلال افتتاح المنتدي الاقتصادي العربي الفرنسي بباريس الذي نظمته الغرفة العربية الفرنسية وهي احدي الغرف التابعة لاتحاد الغرف العربية ان تكون صناعات السيارات بادرة للتعاون بحيث تتحول صناعة السيارات في مصر بالشراكة مع الجانب الفرنسى من مجرد صناعة تعمل على التجميع بشكل أساسي إلى مجمعات صناعية كبيرة تشمل آلاف المصانع من الصناعات المغذية وصولا إلى المنتج النهائي بطاقات لا تقل عن 300 الف سيارة سنويا.

وأكد «حنفي» أن هناك معطيات وواقع للاقتصاد السياسي جديد بما يحمله من فرص وآفاق كبيرة وسيناريوهات مطروحه تتطلب دراسة تلك المعطيات بدقة لكى تتحول لفرص واعدة وبالتالي لابد أن يكون التعاون الاقتصادي مع المنطقة العربي بصفة عامة مختلف عن ما كان عليه بالماضي والا يستمر في شكل تبادل تجاري متمثل في صادرات لسع نهائية من الدول الاوروبية إلى المنطقة العربية ولكن يتحول إلى شراكة استراتيجية تبني على التعاون والاستثمار في المنطقة العربية لاستهداف أسواق جديدة والتعامل مع التحديات القادمة من امريكا والصين وتركيا.

جدير بالذكر ان هذا المنتدى ضمن جولة اوروبية للامين العام لاتحاد الغرف العربية لعدد من الغرف العربية الاجنبية بالعواصم الاوربية، حيث من المقرر ان يتوجه إلى بروكسل لحضور فاعليات احتفالية الغرفة العربية البلجيكية بحضور الاميرة استريد ابنة ملك بلجيكا ووليه العهد ثم يتوجه إلى لندن لتنصيب الامين العام للغرفة العربية البريطانية ووضع استراتيجيات للشراكة العريبة البريطانية بالقطاع الخاص بالمرحلة المقبلة.