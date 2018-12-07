رئيس هيئة النقل النهري يتفقد المسار الملاحي بين الأقصر وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أجرى اللواء ياسر غنيم رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، بعد استلامه العمل في الهيئة.

وقال صلاح المندوة المتحدث الإعلامي للمحافظة، إن اللواء ياسر غنيم تفقد خلال الزيارة المسار الملاحي بين الأقصر وأسوان للتأكد من خلوه من العوائق ومتابعة أعمال التكريك لضمان سير الفنادق العائمة بدون مشاكل.

كما تفقد أعمال التكريك وصيانة المجرى الملاحي في موقع العمل بالمريس وتأكد من تنفيذ أعمال التكريك ورفع الاختناقات الملاحية من خلال شركة الكراكات المصرية بموقع العمل في المريس، لتطهير كافة المواقع المستهدفة لضمان سلامة الملاحة النهرية خلال الموسم السياحي الحالي.

جاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بضرورة المتابعة المستمرة للمجرى الملاحي لضمان سير الفنادق العائمة وعمل التكريك اللازم لمناطق الاختناقات ما بين محافظتي أسوان والأقصر.

وتأكد من عملية إلقاء الشمندورات في الممر الملاحي بأماكن الاختناقات في المسافة بين أسوان والأقصر (65 شمندورة و180 عوامة)، لتحديد المسار الملاحي، تأمين العائمات في المجرى الملاحي لنهر النيل.