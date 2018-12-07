5 وزراء أفارقة يصلون القاهرة للمشاركة في منتدى "افريقيا 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 5 وزراء قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في منتدى "أفريقيا 2018" الاقتصادي الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوزراء هم: وزير المالية البروندي دومينين ندهكوباوي، وكذلك وزير التجارة والصناعة البروندي جيان ماراي، ووزير الاتصالات والنقل الموزمبيقي كارلوس ألبرتو، ووزير الاقتصاد في دولة جزر القمر، ووزيرة السياحة في دولة كوت ديفوار.

وأضافت المصادر أنه جرى استقباله الوزراء وإنهاء إجراءاتهم من استراحة كبار الزوار، بعد وصولهم على الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا.

وينطلق مؤتمر "إفريقيا 2018" غدًا السبت بحضور 10 من رؤساء الدول والحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة ، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.