رئيس الوفد يجتمع بأعضاء بورسعيد المعترضين على تعيين "قوطة".. الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد، عقد اجتماع بأعضاء الحزب بمحافظة بورسعيد الذي اعترضوا على تعيين حمدي عبد الوهاب قوطة للهيئة العليا لحزب الوفد، خلال الأسبوع القادم.

وقال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي للحزب، في بيان، إن "الاجتماع يأتي لسماع أسباب اعتراضات أعضاء بورسعيد بشكل موضوعي ومتجرد على تعيين أحد أبناء مدينة بورسعيد في الهيئة العليا للحزب، وذلك في جلسة ودية تنتهي بما يحقق مصلحة الحزب".

وأشار الهضيبي، إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من ثوابت حزب الوفد وايمانه الراسخ بالديمقراطية وحرية اختلاف الآراء وتنوعها داخل الحزب.

وكان نحو 105 أعضاء بلجان الحزب في بورسعيد، تقدموا بمذكرة إلى المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بشأن انضمام حمدي عبد الوهاب قوطة للهيئة العليا لحزب الوفد.

وقال المعترضون، إنه "قوطة" ليس من الشخصيات العامة ولا الكوادر العلمية، ووقع استمارة انضمامه ثم جرى تعيينه في أكبر مؤسسة للوفد وهي الهيئة العليا، مطالبين بإعادة النظر في القرار.