بالفيديو.. رحلة الشرطة لتحقيق الردع العام في 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يلخص أبرز الجهود الأمنية لرجال الشرطة على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال.

وخلال الأسبوع الماضي، داهم قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن 69 بؤرة إجرامية، ضُبط خلالها ألف و400 متهم.

في مجال الأسلحة النارية تم ضبط 1155 قطعة سلاح ناري منها 99 بندقية، وورشتين لتصنيع الأسلحة ونحو 3 آلاف و474 طلقة مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 48 ألف حكم قصائي متنوع.

كما أسفرت الجهود الأمنية تحت إشراف اللواء علاء سليم عن ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضموا 33 متهما ارتكبوا 61 حادث سرقة، وإعادة 12 سيارة مُبلغ بسرقتها بالإضافة إلى حل لغز 45 حادثا متنوعا ارتكبها 62 متهما.