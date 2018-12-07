مقابل 200 ألف جنيه.. مُعيد جامعي يوهم مواطن بإلحاق نجله بكلية عسكرية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من أحد المواطنين، بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية.

الواقعة بدأت بتلقي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج بقيام "الحسين.ح"، 38 سنة، معيد جامعي بجامعة سوهاج، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بالاستيلاء منه على مبلغ 210 ألف جنيه، بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية، وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه بعد أن اكتشف قام بالنصب عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.