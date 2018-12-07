أخبار مصر | الطقس | تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا.. وما حذرت منه "الأرصاد"

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تحسن في الأحوال الجوية غدًا السبت، ليسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، بارد ليلاً.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الطقس | تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا.. وما حذرت منه "الأرصاد"