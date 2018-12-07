أخبار مصر | أخبار الطقس | حالة الطقس اليوم الجمعة 7/12/2018 فى مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الطقس | حالة الطقس اليوم الجمعة 7/12/2018 فى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت هئية الارصاد الجوية اليوم الجمعة 7/12/2018 قائدي السيارات من الشبورة المائية حيث ستؤدي إلى قلة الرؤية على الطرق بشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تضرب البلاد، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة.

وعن حالة الملاحة البحرية قال، إن هناك ارتفاع لأمواج البحر المتوسط تصل إلى 4 أمتار في العمق، مما سيؤثر على حركة الملاحة البحرية. ونصح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء المواطنين الملابس الشتوية الثقيلة.

كما يتوقع الخبراء استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 11، وقنا العظمى 22 والصغرى 12، وأسوان العظمى 22 والصغرى 13.

حالة الطقس اليوم الجمعة 7/12/2018 فى مصر