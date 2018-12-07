أخبار مصر | تعرف على حالة الطقس في القاهرة والمحافظات غدا السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حالة الطقس في القاهرة والمحافظات غدا السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد غدا السبت تحسن فى الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 ، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14 ، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 11 ، وقنا العظمى 22 والصغرى 12 ، وأسوان العظمى 22 والصغرى 13 .