أخبار مصر | شباب المهندسين: ملتقى الشباب يهدف لدمجهم بسوق العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب المهندسين: ملتقى الشباب يهدف لدمجهم بسوق العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة داليا فتحي رئيس لجنة الشباب، إن الهدف من ملتقي شباب المهندسين، هو دمج شباب المهندسين-حديثي التخرج وطلبه السنة النهائية بكليات الهندسة - بسوق العمل الفعلي عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفني يتم تقديمها من خلال يوم الملتقي، والذي سيتم خلاله أيضا تقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشعب الهندسية علي اختلافها، بالإضافة إلي محاضرات عامة في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي وتطوير اللغة الانجليزية واستعراض لأهم المنح الدراسية المخفضة.

وأضافت فتحي إلي اطلاعهم علي كافة الدورات الهندسية الحديثة والمطلوبة بسوق العمل بالمجالات المختلفة، وإتاحة تقديمها للحضور بصورة مجانية أو مخفضة من خلال العروض التي سيقوم بتقديمها رعاة اليوم والتي ستشمل أيضا عروضا لتدريبهم وتأهيلهم لاحقا في مقراتهم ومواقعهم المختلفة، (مكاتب وشركات أو مشروعات حقلية).

وأكدت أن الملتقي يقوم بتعريف الشباب بنقابة المهندسين ودورها، مشيرة إلي أن الرؤية الحقيقية لهذا الملتقي تتبلور في أن يكون ملتقي شباب المهندسين ملتقي سنوي ودوري لتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج وطلبة السنة النهائية على المستجدات الفنية علي مستوي التدريب والعمل الاحتراف،ي وذلك للمهندسين على مستوي كافة المحافظات من خلال يوم واحد مهني وتدريبي واجتماعي ترفيهي يتم تحت مظلة النقابة العامة للمهندسين.