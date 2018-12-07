مصر | الداخلية تصادر 2761 قطعة سلاح و7 ملايين لتر مواد بترولية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تصادر 2761 قطعة سلاح و7 ملايين لتر مواد بترولية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية بمختلف المحافظات.

وعلى مدار الأسبوع المنقضى، تكللت الجهود تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام؛ عن استهداف 69 بؤرة إجرامية، وضبط 1155 قطعة سلاح ناري، و1606 أسلحة بيضاء، و1476 قضية مخدرات، و12 تشكيلًا عصابيًا، وإعادة 12 سيارة مُبلغ بسرقتها لأصحابها.

وكشف غموض 45 حادث قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وانتحال صفة، وحريق عمد، وضبط مرتكبيها بإجمالي 62 متهمًا، وضبط 391 قضية أحداث، وتحرير 15 ألفًا و684 مخالفة مرافق متنوعة، و290 ألفًا و360 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 6 آلاف و469 قضية تموينية متنوعة، ضُبِطَ خلالها 1708 اسطوانة بوتاجاز، و7 ملايين و925 ألفًا و766 لتر مواد بترولية، و5 آلاف و189 طن دقيق وسلع تموينية مدعمة، ومخالفات مخابز، وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تأمين تنفيذ 5 آلاف و328 قرار إزالة تعديات واقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.