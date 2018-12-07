مصر | بعد إنشاء صفحة بـ"فيس بوك".. ضبط مكتشف"الفراعنة" في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إنشاء صفحة بـ"فيس بوك".. ضبط مكتشف"الفراعنة" في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات القبض على فني الكترونيات لبيعه معدات للحفر والتنقيب عن الآثار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالإسكندرية.

رصدت المتابعة الأمنية، قيام مستخدم أحد الحسابات على موقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن عرضه معدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، وإمكانية معاونه الراغبين منهم نظير مقابل مادى.

وبإجراءات البحث والفحص الفنى، أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة " تامر.م.م" فني إلكترونيات مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك والسابق ضبطه واتهامه فى 7 قضايا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول وبداخله الشريحة المستخدمة فى الواقعة.

وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات، كما تبين وجود محادثات بينه وآخرين تتضمن الاتفاق بينهم على عمليات التنقيب باستخدام المعدات الخاصة به، وكذا وجود العديد من الصور والفيديوهات لقطع من الأحجار والتماثيل تبدو فى شكلها أثرية.

وباستكمال التفتيش تم ضبط أجهزة ومعدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار: جهاز إلكتروني لكشف مكونات التربة حتى عمق 28 متر بداخله ثلاث أوراق مطبوعات تتضمن تقرير عن فحص باطن التربة بأماكن مختلفة، 4 جهاز إلكتروني يتم استخدامهم فى الكشف عن المعادن والعملات المعدنية الأثرية على أعماق مختلفة من التربة.

كمية من الأدوات الحفر والتنقيب، بمواجهة اعترف بارتكابه الوقائع، واستخدامه الحساب فى الترويج بغرض تأجير أجهزة ومعدات للتنقيب عن الآثار، وأضاف بقيامه بمساعدة العديد من الأشخاص فى عمليات التنقيب بمحافظات (الفيوم – سوهاج – البحيرة – الشرقية – الأقصر) كما أقر بتحصله على مبالغ مالية متفاوتة نظير أعمال الحفر والتنقيب من الراغبين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.