مصر | ضبط مواد إطفاء و242 طفاية مجهولة المصدر دخل مخزن بعين شمس

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن فى ضبط 2 طن مواد إطفاء و242 طفاية مجهولة المصدر دخل مخزن بعين شمس. تعود الواقعة عندما تمكنت قوة من رجال مباحث التموين بقيادة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة من ضبط صاحب مخزن طفايات حريق "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (242 طفاية حريق، 2 طن مادة إطفاء، 3350 جوانتى حريق للصدمات"، 9 أسطوانات تنفس، 200 مطب صناعي، 30 كرتونة نظارات وجوانتى، 15 خلاط فوم) جميعها مجهول المصدر. وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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