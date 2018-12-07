مصر | كارثة.. ضبط 900 كيلو دواجن فاسدة داخل مجزر في المرج (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة.. ضبط 900 كيلو دواجن فاسدة داخل مجزر في المرج (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 900 كيلو دواجن فاسدة داخل مجزر بدون ترخيص بالمرج. وردت معلومات للواء محمد رجائى مدير الإدارة العامة لتموين القاهرة مفادها قيام صاحب مجزر دواجن "بدون ترخيص" وغير مطابق للاشتراطات الصحية كائن بدائرة قسم شرطة المرج بحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر داخل المجزر عمله، وبمداهمة المجزر عثر بداخله على 900 كيلو جرام دواجن مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجازر الحكومية. وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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