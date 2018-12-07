مصر | الداخلية تكرم 119 متفوقا دراسيا من أبناء الشهداء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تكرم 119 متفوقا دراسيا من أبناء الشهداء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة، حفلين لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين فى الشهادات التعليمية فى كافة المراحل الدراسية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، الجامعية). وشارك فى الحضور 119 من أبناء شهداء الشرطة من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين والمجندين. وحضر الحفلين عدد من قيادات الوزارة وضباط الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة، وتم خلاله تكريم المتفوقين بالشهادات التعليمية وتسليمهم شهادات تقدير ومكافآت مالية وكؤوس التفوق الدراسي للأول فى كل شهادة تعليمية، وكذا إهدائهم الحقيبة والأدوات المدرسية.

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