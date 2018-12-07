مصر | سقوط "مستريحة الغربية" استولت على 9 ملايين جنيه من المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "مستريحة الغربية" استولت على 9 ملايين جنيه من المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، صاحبه محل استولت على 9 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة بالغربية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بالشرقية؛ بقيام "سوزان.س.ح" 37 سنة، صاحبة محل لتجارة الملابس، ومقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية.

وبلغ إجماليها (9 ملايين جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية قدرها 50 %، وعدم التزامها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.