مصر | غرام وانتقام.. ربة منزل تشعل النيران في مسكن ضرتها بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرام وانتقام.. ربة منزل تشعل النيران في مسكن ضرتها بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن، سيدة لقيامها بالاشتراك مع شقيقها فى إشعال النيران فى مسكن إحدى السيدات بمنشأة ناصر انتقاما من زوجها لزواجه بها.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة - كائنة بمنطقة الدويقة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين احتراق محتويات غرفة النوم بالشقة محل الواقعة محل سكن "شادية.م.ى "، ربة منزل، وبسؤالها أفادت بتلقيها اتصال هاتفي من أحد الأشخاص من هاتف محدد مفاده تعرض أحد أبنائها لمكروه حال تلقيه درس خاص، فتوجهت للاطمئنان عليه، وتبين عدم وجود شيء، وأثناء ذلك تلقت اتصال هاتفي من أحد جيرانها أخبرها بنشوب حريق بالشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "شافعى.ل.أ"، سائق، "نادية.ل.أ "شقيقة الأول" ربة منزل، ومقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من زوجها "أحمد.أ.م"، صاحب ورشة لزواجه من الشاكية، فخططت للانتقام منهما.

وفى سبيل ذلك استعانت بشقيقها المتهم الأول وتمكنت من التحصل على مفتاح الشقة سكن المجنى عليها من زوجها بالمغافلة، وقامت بتسليمه للمتهم الأول، حيث قام بالاتصال بالمجنى عليها مدعيًا بتعرض نجلها لمشكلة وفور خروجها تمكن من الدخول للشقة، وقام بإشعال النيران بغرفة النوم، وفر هاربًا مُحدثًا التلفيات المُشار إليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهمة الثانية، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.