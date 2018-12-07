مصر | سقوط "مستريح الإسكندرية" استولى على 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "مستريح الإسكندرية" استولى على 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، مدرس استولى على 8 ملايين جنيه بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مالية بالإسكندرية.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من 21 مواطن مقيمين بالإسكندرية - بقيام "وائل.م.ع " مدرس، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ ماليه منهم بلغت جملتها نحو (8 ملايين جنيه) بزعم توظيفها فى مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة مقابل أرباح مالية، وعدم التزامه بذلك، والتهرب من سداد المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.