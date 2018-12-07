مصر | النيابة تعاين موقع مقتل مسنة ذبحا بفيلا في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين موقع مقتل مسنة ذبحا بفيلا في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع مقتل مسنة عثر عليها مذبوحة داخل فيلا بكمبوند الياسمين بالتجمع الخامس. ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل فيلا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على الجثة مقتولة طعنا بسكين فى الرقبة، وبمعاينة المكان تبين وجود أثار عنف، ورجحت التحريات أن السرقة سبب الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

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