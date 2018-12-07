مصر | الداخلية تصادر 2 طن ذهب خام قبل تهريبهم بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تصادر 2 طن ذهب خام قبل تهريبهم بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى علم، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة عتود بالكيلو 65 طريق أدفو أسوان، من ضبط سيارة ربع نقل (بدون لوحات معدنية) قيادة "سيد. ش. م "، سائق يرافقه "أحمد. ب. ى "، عامل، محمد. ف. ح، عامل محمل عليها ( 18 جوال من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب تزن حوالى 2 طن، 2 مطرقة، فأس، 2 أجنة ).

بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقه غير شرعية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.