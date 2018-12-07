شكرا لقرائتكم خبر عن ‎برعاية «التضامن».. انطلاق ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة باستاد القاهرة‪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح‪ ‬الجمعة، فعاليات ماراثون للجري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكايرورانرز وصندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار«لأنك تقدر» حيث كانت نقطة الانطلاق للماراثون أمام استاد القاهرة.

وشارك في هذا الماراثون أكثر من 2000‪ ‬شاب‪ ‬منهم 400 من ذوى الإعاقات وعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وقامت وزارة التضامن خلال هذا الماراثون بالتوعية بالإعاقة‪ ‬وتوزيع عدد من المطبوعات التي توضح أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوى الإعاقة وآليات العمل والمساندة المقدمة عبر العديد من البرامج كما شاركت‪ ‬الوزارة في لقاءات ومناقشات على هامش الماراثون لشرح هذه الخدمات.

‎وتأتي هذه الاحتفالية بمناسبة انتهاء عام 2018 وهو العام الذي أعلنه رئيس الجمهورية عقب المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بمدينة الاسماعيلية عاماً لذوي الإعاقة.