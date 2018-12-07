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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الأنجولى يترأس وفد بلاده فى منتدى أفريقيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس وزير التجارة الأنجولى وفد بلاده فى منتدى أفريقيا 2018 الذى تحتضنه مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الاجتماع السابع لوزراء التجارة الأفارقة وافتتاح المعرض الافريقى الأول للتجارة البينية.
وقال سفير مصر فى أنجولا خالد عبد الرحمن فى ييان صحفى، الجمعة، أن وزير التجارة الأنجولى يتطلع للقاء وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار، 14 ديسمبر الجارى، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد سفير مصر فى أنجولا أن 30 شركة أنجولية من كبار الشركات العاملة فى السوق المحلى ستشارك فى المعرض الافريقى الأول للتجارة البينية ومن بينها شركة sodium لصناعة الألماس.
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