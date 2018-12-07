شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يعقد ورشة عمل حول أنماط وانواع الحوكمة والجهود الحكومية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورشة عمل بعنوان "أنماط وأنواع الحوكمة والجهود الحكومية المصرية فى هذا الشأن" برئاسة المهندس زياد عبد التواب رئيس المركز. واستضافت الورشة الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب رئيس تحرير جريدة احوال مصرية، وتطرقت الورشة إلى تطور مفهوم الحوكمة وصولا إلى مفهوم الحوكمة الرشيدةGood governance,وأهم مبادئ الحوكمة الرشيدة ثم كيفية التعامل معها وطرق تطبيقها, وتلى ذلك عرض لأهم جهود الحكومة المصرية فى هذا الشأن, وآليات وطرقتدعيم تلك الجهود.







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