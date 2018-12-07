شكرا لقرائتكم خبر عن فى مصر لا يمكنك إلا أن تكون مبتسما.. تفاصيل زيارة رئيس منظمة أبو ظبى الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت مريم عيد المهيرى، الرئيس التنفيذى لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبى، عن إعجابها بعدد من الأماكن السياحية فى مصر، وذلك خلال زيارتها الأخيرة مطلع شهر ديسمبر الجارى، التى زارت خلالها أهرامات الجيزة، ومنطقة الحسين، والجامع الأزهر.

وخلال زيارتها لمصر، حرصت مريم المهيرى، على التقاط الصور التذكارية للأماكن التى تجولت بها، وعلى ضفاف نهر النيل، مبديه إعجابها وسعادتها بكل ما تراه عيناها، وعلقت على صورها "فى مصر أم الدنيا تجد عبق التاريخ فى كل مكان.. الأهرامات الشامخة وأجواء الحسين وجامع الأزهر العريق.. فى كل حارة وبين كل سكة وسكة تجد وجوهًا تحمل ألف حكاية وحكاية.. فى مصر لا يمكنك إلا أن تكون مبتسمًا متفائلًا سعيدًا.. أحببتك يا مصر وأحببت ناسك الطيبين.. سأدعم سياحة مصر".



مريم المهيرى تزور مصر



مريم المهيرى على ضفاف النيل



مريم المهيرى على ضفاف نهر النيل بمصر



مريم المهيرى فى الحسين