شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى تعزيز السلم بالإمارات يوصى بإنشاء لجنة لإعداد ميثاق لحلف الفضول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة فى ختام مؤتمره بالعاصمة الاماراتية أبوظبى ،على مدار ثلاثة أيام ،برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، بإنشاء لجنة لإعداد ميثاق لحلف الفضول وأن تقترح النصوص التنظيمية المتعلقة بتكوينه طبقاً لقوانين دولة المقر،كذلك أوصى الدعوة إلى المزيد من التفكير المشترك لوضع خارطة طريق وتقديم مبادرات علمية وميدانية، لتحقيق أهداف حلف الفضول الجديد.

كما أوصي رواد حلف الفضول الجديد أن يرسخوا ويطوروا نموذج قوافل السلام ليصبح آلية للتعاون والتعايش وتقليداً يتم العمل على تعميمه والاستفادة منه،كما اوصى القيادات الدينية المشاركة بالعمل على إشراك كافة العناصر الفعالة في المجتمع وخصوصاً فئتي النساء والشباب لما لهم من تأثير كبير على نجاح هذا النوع من المبادرات.

وأوصي بإدراج القيم المشتركة بين العائلة الإبراهيمية في مناهج التربية والتعليم على المستوى العالمي والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الاختصاص كمكتب الأمم المتحدة للتعليم ومنظمة اليونسكو،كما دعا الإعلام ليكون شريكاً فعّالاً في هذا الحلف من خلال التعريف وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية والقصص الملهمة التي تساهم في نشر قيم السلم والتعايش بين الناس.

كما رحب "المنتدى" بالزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، التي تمثل تتويجاً لجهود دولة الإمارات في نشر التسامح والاعتدال ونشر السلام في العالم منوهين بتكامل الجهود التي يقوم بها البابا فرانسيس في مجال الضيافة والجوار مع توصيات وموضوع هذا المنتدى.

و استضافت أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الملتقى في مختتم عام زايد الخير الحافل بالإنجازات برعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئاسة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس المنتدى.

و استجاب لدعوة "المنتدى" نحو ثمانمائة مشارك من بلدان العالم المختلفة من العلماء والمفتين والقادة الدينيين والمفكرين والباحثين والإعلاميين، و نخبة من الوزراء ومسؤولي وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.