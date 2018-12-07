شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى تعزيز السلم بالإمارات يكرم مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم، ورئيس مجلس الإفتاء الإمارتي، في الجلسة الختامية لأعمال منتدى السلم، نحو حلف فضول عالمي فرصة للسلام العالمي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تقديرا لجهوده في تعزيز السلم، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وإرساء السلام العالمي

ووجه مفتي الجمهورية، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ عبد الله بن بية على اختياره لهذا التكريم في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كان مفتى الجمهورية قال في كلمته بالمنتدي إن الإسلام يدعو دائما إلى التعايش السلمى والحوار مع الآخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس فكرة المواطنة فى "وثيقة المدينة" ، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تحتوى على جوانب عظيمة تناولتها الكثير من الدراسات الحديثة، وفيها جوانب أخرى تحتاج إلى المزيد من التركيز والطرح.

كما كرم المنتدى، الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف تقديرا لجهوده في تعزيز السلم ، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف ، وإسهاماته العلمية والفكرية في فعاليات وأعمال المنتدى على مدار خمس سنوات .