شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول مركز تدريب للحرف والصناعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور سعيد درويش مستشار الوزير لربط البحث العلمي بالصناعة، بشأن افتتاح مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بجامعة المنيا؛ بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية وتنميتها والصناعات الإبداعية والمشروعات الصغيرة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، وعمداء الكليات ووكلائهم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار التقرير، فى بيان، إلى أن المركز يقوم برعاية المشروعات الطلابية، ويعمل على تأهيل الخريجين لاقتصاديات سوق العمل، من خلال استحداث اتجاهات جديدة فى تعليم الحرف الذاتية لتلبية متطلبات المجتمع، بالإضافة إلى تدريب الطلاب وتأهيل ودمج متحدى الإعاقة بالجامعة وخارجها وتدريبهم على أعمال الحرف الصغيرة، كبداية ونواة لمشروعاتهم الصغيرة، وتسويقها للمجتمع كى تَدّر دخلًا عليهم.

وأكد التقرير أن المركز يهدف إلى صقل مواهب الطلاب الفنية في العديد من الأنشطة، منها: "تصنيع الأحذية، والصناعات الجلدية، وصب المستنسخات والمنتجات الخشبية، والأركت، والمعادن، والخرز، وأعمال النسيج، وإنتاج الشنط والمفروشات، مضيفًا بأنه سيتم تنظيم معارض داخل الجامعة لتسويق هذه المنتجات".