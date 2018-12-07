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السفارة السعودية بفرنسا تدعو مواطنيها فى باريس لتجنب مناطق الإحتجاج غدا

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شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بفرنسا تدعو مواطنيها فى باريس لتجنب مناطق الإحتجاج غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا المواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين  ،  أقصى درجات الحيطة والحذر غداً السبت، وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المدن الفرنسية.

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ودعت السفارة السعودية لدى فرنسا فى بيان صحفي - نشرته وكالة الأنباء السعودية - بالمواطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

0033673656324 / 0033626238195 .

000-480401671544197065265

 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بفرنسا تدعو مواطنيها فى باريس لتجنب مناطق الإحتجاج غدا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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