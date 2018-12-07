شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بفرنسا تدعو مواطنيها فى باريس لتجنب مناطق الإحتجاج غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا المواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين ، أقصى درجات الحيطة والحذر غداً السبت، وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المدن الفرنسية.

ودعت السفارة السعودية لدى فرنسا فى بيان صحفي - نشرته وكالة الأنباء السعودية - بالمواطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

0033673656324 / 0033626238195 .