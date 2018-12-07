شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. وزيرة الصحة: فحص 14.2 مليون مواطن بمبادرة "100 مليون صحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزيرة الصحة تؤكد فحص 14.2 مليون مواطن بمبادرة "100 مليون صحة" حتى الآن.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

رئيس مصلحة الجمارك يتوقع انخفاض أسعار السيارات.. ويؤكد: قواعد السوق حاكمة

توقع السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الجمعة، انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تطبيق خفض الجمارك بنسبة 30%، - تشمل 3 شرائح 10% فى 2012، و10% فى 2017، و10% فى 2018 - وذلك بخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

الأموال العامة تضبط مستريحة جديدة جمعت 9 ملايين جنيه من ضحاياها بالشرقية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط سيدة بالشرقية لاستيلائها على مبالغ مالية من بعض المواطنين، بلغت نحو 9 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة.

محمد صلاح يقترب من معادلة محرز هداف العرب فى الدوري الإنجليزى.. فيديو

اشتعل الصراع بين الثنائي المصري محمد صلاح والجزائرى رياض محرز على لقب الهداف التاريخى للعرب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

فيديوجراف.. مدن الجيل الرابع وخطة الإسكان لتنفيذ المرحلة الأولى

الهروب من الوادى وتعمير الصحراء أصبح هدفا للدولة المصرية، خاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم، وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات، وفى هذا التقرير نقدم أهم المعلومات حول تسكين المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع

صور.. العثور على أعمال سحر وسرنجات ماكس فى حملة تنظيف مقابر المنوفية

أطلقت مجموعة شبابية بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية، حملة نظافة مكبرة بمقابل القرية للقضاء على أى تراكمات .

وزيرة الصحة: فحص 14.2 مليون مواطن بمبادرة "100 مليون صحة" حتى الآن

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تحقيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، لرقم قياسى جديد في أعداد المفحوصين ضمن "المبادرة الرئاسية" يومياً، حيث كسرت "المبادرة" حاجز النصف مليون مواطن يتم فحصهم يومياً.

محمد صلاح يحتفل بتكريم ذوى الاحتياجات الخاصة فى ليفربول.. صور

أعرب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن سعادته الغامرة بالمشاركة فى حفل نظمه النادى لذوى الاحتياجات الخاصة أمس الخميس، والذي شهد تكريم "الفرعون المصرى".

الموقع الرسمى لمنتدى أفريقيا ينشر كلمة ترحيب السيسي بقيادات القارة

نشر الموقع الرسمى لمنتدى إفريقيا، كلمة ترحيب من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركين فى أعمال المنتدى.

ترامب يهاجم مولر وجيمس كومى ويكشف تعارض مصالح فى تحقيقات التدخل الروسى

شن الرئيس الأمريكى هجوما حادا على المحقق الخاص روبرت مولر الذى يتولى الإشراف على تحقيقات التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016 واتهامات التواطؤ الموجهة لحملة ترامب مع الروس.

طار البلد.. راغب علامة يطرح أغنية سياسية جديدة ينتقد فيها أوضاع لبنان

طرح المطرب اللبنانى راغب علامة، الخميس، أغنية وطنية سياسية تنتقد الأوضاع فى بلاده، والتى جاءت باسم "طار البلد"، ومن خلال أغنيته الجديدة المتاحة عبر أحد التطبيقات الموسيقية، انتقد المطرب اللبنانى حالة الفقر وغياب العدالة فى البلاد.

ريال مدريد يعادل إنجاز الأهلى فى كأس العالم للأندية

يستعد نادى ريال مدريد الإسبانى لتسجيل الظهور الثالث على التوالى بمسابقة كأس العالم للأندية التى تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر الجارى.

كل ما تريد معرفته عن اجتماعات الكوميسا بشرم الشيخ × 10 معلومات

بالتزامن مع فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ يومى 8 و9 ديسمبر الجارى، يقدم ”الخليج 365” أهم 10 معلومات عن اجتماعات الكوميسا فى شرم الشيخ

تقارير: الأهلى يقترب من ضم مهاجم الرجاء المغربى مقابل 1.5 مليون دولار

كشفت تقارير صحفية مغربية أن محمود بنحليب مهاجم الرجاء البيضاوى المغربى بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وزير الآثار يقدم مذكرة للنائب العام بشأن فيديو الأهرامات

أكد بيان رسمى لوزارة الآثار، أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، قرر التحقق من حقيقة الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لشخصين أجانب يتسلقان الهرم ليلا، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة مذكرة عن الواقعة والفيلم فورا للنائب العام للتوجيه للتحقيق في الأمر.

صور.. الدنماركى صاحب واقعة الهرم احترف تشويه المعالم الأثريه حول العالم

غضب كبير سيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعى ليلة أمس الخميس، وذلك بسبب الصور المنتشرة لأحد المصورين الدنماركيين الذى قام بتسلق أحد الأهرامات لالتقاط صورا عارية لصديقته.

صور.. الغسيل فى فرنسا بقى "لونه أصفر" احتجاجا على خطط ماكرون الإصلاحية

شكل جديد من أشكال الاحتجاج فى فرنسا،اليوم الجمعة، حيث قام عشرات المواطنين، بنشر"السترات الصفراء" فى البلكونات والأسطح احتجاجا على خطط الحكومة الفرنسية الإصلاحية.

الأهلى يبدأ رحلة الترميم من "الشمال والنص".. الأحمر يضم صفقات قوية بعد السقوط الأفريقى والعربى والمحلى.. محمد محمود "رمّانة الميزان".. محمود وحيد يُنقذ الجبهة اليُسرى.. والهجوم والجبهة اليُمنى فى حاجة للدعم

بدأ النادي الأهلى مؤخراً رحلة "ترميم صفوفه" بأكثر من صفقة محلية قوية يتطلع من خلالها المارد الأحمر لأعادة تدعيم الفريق بعدما عانى الفريق كثيراً بسبب الغيابات الكثيرة مؤخراً فقد أتفق كثيرون في الشارع الكروي على أن خسارة الاهلي لبطولة أفريقيا أمام الترجي ثم الخروج من البطولة العربية على "يد" الوصل الإماراتي قبل السقوط محلياً امام المقاولون العرب يرجع لعدم وجود بديل قوي على دكة البدلاء.