"تعفنت جثته".. العثور على شاب مقتول داخل سيارته في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

عثر أهالي شارع جمال عبد الناصر، بجوار مستشفى عين شمس، على جثة شاب متعفنة "متوفى" داخل سيارة "شاهين- لون أبيض"،

وأبلغ الأهالي، قسم شرطة عين شمس على الفور، وحضر رجال المباحث، وتوصلوا من خلال أرقام السيارة إلى أن الشاب يدعى "محمد.ع" من شارع العشرين في عين شمس، ومختفي منذ الأحد الماضي.

وكشفت التحريات الأولية، أن أهلية المتوفى أبلغت عن اختفائه، وسيارته منذ أيام، فيما حضرت النيابة المختصة وأمرت بعرض الشاب على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

وفرضت قوات الأمن رجال، كردون أمني بطول أسوار شركة الكهرباء ومستشفى عين شمس، لحين نقل الجثة، وحضور فريق من الأدلة الجنائية للمعاينة، نفاذا لأمر النيابة المختصة.

من جانبه قال حارس عقار - رفض ذكر اسمه، أن السيارة متواجدة بالشارع منذ 4 أيام، ولم يكتشف أي من المترددين على الشارع أن هناك جثة إلا بعد نفوق رائحة من السيارة.

وأضاف حارس العقار في تصريحات إلى الخليج 365، أن بالتوجه نحو السيارة، وجد جثة الشاب على المقعد الأمامي، المجاور لمقعد القيادة، ورأسه موضوعه على "المسند" ومغطاه بجاكت "أسود اللون".

وأشار إلى أن جثة الشاب انتفخت، ولم يتبين منها أي ملامح خاصة به، لذلك أبلغنا الشرطة فورا.

وتكثف قوات الأمن، من جهودها لمعرفة الجاني، والتوصل إلى تفاصيل الواقعة.