شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق غدًا برعاية وحضور السيسي.. كل ما تريد معرفته عن منتدى أفريقيا 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، السبت، بمدينة السلام شرم الشيخ فعاليات منتدى أفريقيا 2018، تحت شعار «القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية» برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر الموقع الرسمي للمنتدى أن الرئيس السيسي، وبول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وأبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، سيشاركون في الحوار الرئاسي بجلسة YED لمناقشة إدراك الإمكانيات الاقتصادية لأصحاب المشاريع الشباب في القارة لخلق ملايين من الوظائف ذات الجودة العالية والنمو الاقتصادي الشامل الشامل على مستوى القارة.

كما سيأخذ الحوار الرئاسي في YED زمام المبادرة في هذه المناقشة، حيث يجمع بين اثنين من الرؤساء التقدميين في مجموعة مختارة من القادة الشباب من جميع أنحاء القارة لمناقشة القضايا التي تواجه الشباب، كما سيقدم 5 من رواد الأعمال أعمالهم التجارية لتغيير صناعتهم، ويدير الجلسة إبراهيم شيخ ديونج، مؤسس شركة ACT Africa.

وتنظم الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، المنتدى، الذي يستمر يومين ويشارك فيه لفيف من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء زيمبابوى، وتوجو، والنيجر، ورواندا، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التي تساهم في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

ويشارك عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ويشارك أيضا ممثلون عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، كما يشارك أكثر من 800 شركة ومؤسسة دولية في المنتدى و120 متحدثا و90 دولة و3000 مشارك كما يعقد المنتدى 50 جلسة.

وتضم جلسات المنتدى المرأة وأفريقيا- الافتتاح

المتحدثين هم دافني نكوسي الرئيس التنفيذي

ومنى ذو الفقار رئيس المجموعة المالية هيرميس

بينيتا ديوب مبعوثة الاتحاد الأفريقي الخاصة المعنية بالمرأة والسلام والأمن وفانيسا مونجار مديرة النوع الاجتماعي والمرأة والمجتمع المدني، AfDB

رئيس الجلسة: البروفيسور ماجي كيجوزي رئيسة قسم الأعمال والمهن (BPW) كمبالا وسفارة SDG5

وجلسة المواجهة: سياسة قيادة المرأة

بمشاركة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين المصريين، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكاميسا كامارا وزير الشؤون الخارجية مالي الأمين العام الكوميسا فيكتوريا برايت المؤسس المشارك أديسون برايت سلون والدكتور أوبي وزير التعليم السابق نيجيريا مشرف: TBC

وجلسة المواجهة: المرأة في المجلس

المتحدثين فيها فاتوماتا با المؤسس والرئيس التنفيذي جوميا وأنتا باباكار نجوم الرئيس التنفيذي سيديما

دوليكا باندا الرئيس التنفيذي ARC وكارول وينينا مدير العمليات التنفيذي صندوق أفريقيا 50 للاستثمار

هناء حلمي الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المسؤولية الاجتماعية، مؤسسة EFG Hermes وجانيت هيكمان، المدير الإداري لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ويدير الجلسة: إبراهيم شيخ ديونج، مؤسس شركة ACT Africa

وجلسة المواجهة: المرأة والشباب: إعداد الجيل القادم من القيادات النسائية في الأعمال التجارية قصص النجاح: هيلدا مورا مؤسس، Pezesha

فاطمة غالي، مدير عام، مجوهرات عزة فهمي

ويتحدث خلالها ميلاني هوكين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lionesses of Africa

فيفيان أونانو رئيسة جمعية النساء والفتيات المحاميات

آيرين أوكيم، المؤسس والرئيس التنفيذي، منتدى النساء الأفريقيات للريادة وريادة الأعمال

Noella Coursaris Musunka مؤسس مالايكا

جيرالد شيريندا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tapiwa Capital

Chimuka Moore المدير التنفيذي لشركة Telplus Communications Ltd.

شارملا شيتي مؤسسة ديوك التعليم رئيس الجلسة: Nozipho Mbanjwa، Anchor، CNBC

وجلسة المواجهة: وسائل الإعلام وتغيير السرد

بحضور دينا عبدالفتاح، رئيس تحرير «أموال الغد»

أمادو مهتار با، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي، كل أفريقياباتريشيا أوبوزوا، رئيس مكتب الاتصالات، جنرال إلكتريك أفريقيا

والجلسة العامة: تنفيذ جدول أعمال سياسي مؤيد للمرأة بحضور الدكتور مارجو توماس، المؤسس والرئيس التنفيذي، الحتمية الاقتصادية للمرأة

ماهاوا كاباويلر، مديرة شؤون المرأة، النوع الاجتماعي والتنمية، مفوضية الاتحاد الإفريقي

نيفين المصيرى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، البنك الأهلي المتحد فضلا عن إفتتاح YED: تعزيز النظم الايكولوجية الإقليمية في أفريقيا- الطرق لتعزيز التعاون بين الحدود والتعاون بحضور فيليب لو هويرو، الرئيس التنفيذي، مؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولي يسري حلمي، الرئيس التنفيذي، Eonite Perception

ثم الجلسة الافتتاحية: تقوية الأنظمة الإيكولوجية الإقليمية بحضور بوسون التيجاني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، Co-Creation Hub

الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت فنتشرز فاتوماتا با، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Janngo

وجلسة المواجهة: سياسة وتسيير الأعمال بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معييط، وزير المالية، وسيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولي والبروفيسور ستيفان ساموت، أستاذ VC، مدرسة وارتون، جامعة بنسلفانيا

ثم جلسة العمل ARALLEL: قياس وتعجيل النمو بحضور محمد العزيزي، المدير العام، بنك التنمية الأفريقي وحلقات العمل الموازية ورشة العمل الأولى: مهارات المستقبل وورشة العمل 2: ما يتطلبه الأمر

جلسة المواجهة بحضور أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة، شركة Sawari Ventures كريستوفر أتيجيكا، رجل أعمال مسلسل، مؤسس مشارك، UCOT

خالد إسماعيل، عضو مجلس إدارة شبكة أعمال الملاك الأفريقية

وحلقات العمل الموازيةورشة عمل 3: تصميم فكر

ورشة العمل 4: فكر كفائز وجلسة أفريقيا تبدأ مسابقة القمار وسيتم اختيار 20 شركة ناشئة لعرضها في YED سيتم منح جائزة 10 ألاف دولار من قبل شركة مصر للمشاريع بحضور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

Akinwumi Adesina رئيس بنك التنمية الأفريقي

وجلسة حوار الرئيس YEDسيقدم 5 من رواد الأعمال أعمالهم التجارية لتغيير صناعتهم بحضور الرئيس السيسي، وبول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وأبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا. كما يشارك الرئيس السيسي في الجلسه العامة الافتتاحية، الأحد، كما تبدأ جلسة نقاشية حول استغلال الطاقه في القاره السمراء ويحضرها مامادو يوسوفو رئيس النيجر، وأبي احمد رئيس وزراء إثيوبيا، وموسي فقي محمد رئيس الاتحاد الأفريقي، والدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي وهبه سلامه رئيس تنفيذي لوكاله التعاون الاقليمي للكوميسا كما تعقد جلسة نقاشيه وعنوانها القياده القويه والالتزام الجماعي- حول دعم الاستثمارات الأفريقيه ويشارك في الجلسه سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه وفيليب هويرو الرئيس التنفيذي لمؤسسه التمويل الدوليه ومجموعه البنك الدولي والبنك الاوروبي لإعاده الإعمار والتنمية.

وجلسه المواجهة والتي تبحث تحفيز الدول على الإسراع في عملية التصديق على اتفاقيه التعاون الاقتصادي والتنميه وتحفيزها وتحقيقها ويحضرها سيفوفيري الرئيس التنفيذي لشركه ويسترن باور واحمد السويدي المدير التنفيذي لشركه السويدي الكهربائيه ومؤسسه حسن علام القابضه ويشارك في الحديث الدكتور عمرو نصار وزير التحاره والصناعه وروبرت هايدن وزير التجاره والصناعه جنوب افريقيا وراقيه الدهرم وزير الصناعه والاستثمار والتجاره بالمغرب وهاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسه الدوليه الاسلاميه للتمويل والتجارة.

وجلسه المواجهة في تطوير القطاع السياحي وتعزيز هذه الصناعه لفتح مجال لتبادل العملات الأجنبية ووضع التصور المناسب لكل بلاد أفريقيا للدفع بها في الأسواق العالمية السياحية. وتناقش الجلسه ايضا كيف يمكن للدول العمل على التعاون فضلا عن المنافسه على الاستراتيجيات السياحيه من أجل تعزيز رحلات العمل والسياحه داخل إفريقيا.

يشارك في الجلسة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وجيرالد لوليس سفير مجلس السفر والسياحه العالمي، وثيبي إيكالافينج عضو مجلس إداره جنوب إفريقيا للسياحة، وأحمد الواصف رئيس اللجنه التوجيهيه للفنادق، وراكيل ويلسون مؤسس ومدير شركه جت استريم افريقيا، كما تعقد جلسه التشاور وفيها يتم طرح للتفكير الإبداعي للأعمال التجارية بقناة السويس وإيجاد حلولا لتحديات سوق العمل والعماله وتوسيع الشركات الإبداعيه الأفريقيه والذي يتم إغفاله لدي الحكومات الإفريقيه ومناقشه استغلال الصناعات الثقافيه والتي تقوم بتوظيف أكثر من نصف مليون شخص بعائد ٤،٢ مليار دولار.

ويشارك في الجلسه عددا من رجال الاعمال والبورصه من مختلف الدول الافريقيه ومن مصر محمد فريد صالح رئيس البورصه المصريه وأداما كوني وزير الاقتصاد بجمهوريه كوديفوار ورئيس معهد البرازيل الافريقي.