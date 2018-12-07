شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب برفض الجمعية العامة مشروع القرار الأمريكي لإدانة النضال الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت جامعة الدول العربية بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أظهرت دعم العالم إلى الحق الفلسطيني، حيث أن الدول أكدت تمسكها بالشرعية الدولية وبعدالة القضية والنضال الفلسطيني المشروع لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، معبرة عن تقديرها لمواقف الدول من خلال التصويت.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، في تصريح صحفي له اليوم، إن المجتمع الدولي أكد إصراره وإرادته الحرة على دعم هذا النضال لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف طبقا لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بانهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

وأضاف السفير أبوعلى: «إنها مناسبة لإعادة التأكيد عل الأهمية البالغة ليواصل المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بفعالية للعمل على إنفاذ قراراته ذات الصلة وانقاذ حل الدولتين على اساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، مؤكدا أنها مناسبة أيضا لإعادة التأكيد عل الأهمية البالغة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية والتي تعتبر قضية الأمة العربية المركزية التي ستواصل الأمة دعمها في مقدمة قضاياها.