شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 وزراء أفارقة للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة ، 3 وزراء أفارقة للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018، الذي تنظمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، وينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".

قالت مصادر مطلعه بالمطار، إنه وصل المطار كلا من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا إبراهيم باتل قادما من اسطنبول، وأماني أبوزيد المفوضة الأفريقية للبنية التحتيه، قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وزيرة التعليم الفني والتدريب في مدغشقر تركيا Lydia rahantassa قادمة من اسطنبول، تم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة.

ويعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، بحضورعدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.