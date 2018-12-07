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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان يتوقع عدم سقوط أمطار غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الرى، أن طقس اليوم سيشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحرى والإسكندرية وأجزاء من سيناء، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية عدم سقوط أمطار غدا السبت .
يذكر أن البلاد شهدت أمس وأمس الأول موجة من الأمطار على السواحل الشمالية، وفى سيناء، والقاهرة وعدد كبير من محافظات الجمهورية، حيث نشرت صفحة مركز التنبؤ بفيضان النيل فيديو يوضح حالة الطقس فى مصر خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر بواقع خريطة لكل ٦ ساعات.
طفس السبت
طقس الجمعة
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