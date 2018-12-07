شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تشيد بدور مصر فى دعم قضايا أمتها الإسلامية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المبعوث الرئاسى الخاص للحوار بين الديانات والحضارات فى أندونيسيا البروفيسور دين شمس الدين بدور مصر فى دعم قضايا أمتها الإسلامية والعربية، وجهود المؤسسة الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد الخطاب الديني، واستقبال المسلمين من كافة دول العالم الإسلامي؛ لتعلم الدين واللغة العربية.

كما أكد البرفيسور ،دين شمس الدين - فى تصريح خاص لـ أ ش أ على هامش منتدى السلم المنعقد بالقاهرة برئاسة الشيخ عبد الله بن بية رئيس المنتدى- أهمية التعايش بين المسلمين وغيرهم، وتقبل الآخر، والعيش معه بسلام وأمان، وقبول التعددية الدينية مع الحفاظ على الهوية الإسلامية والثقافية.



وأشار إلى تجربة بلاده فى تعايش المسلمين مع العديد من أصحاب الأديان والثقافات المتعددة فى سلام، رغم أن المسلمين يمثلون أغلبية فى دولة من أكبر دول العالم الإسلامي، لافتًا إلى أهمية تعزيز قيم الحق، وقبول الآخر، والعدالة الاجتماعية، وصحيح الأديان؛ من أجل تحقيق السلام والتعايش الحقيقي.



كما ثمن شمس الدين العلاقات بين مصر وأندونيسيا فى مختلف المجالات، وأهمها الدينية حيث يدرس بمصر بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى آلاف الطلاب والطالبات من أندونيسيا، فيما يشارك حفظة القرآن والعلماء فى مؤتمرات الأزهر والأوقاف، مشددًا على أهمية التوسع فى تعلم اللغة العربية لطلاب أندونيسيا، ونشر العربية، ومطالبًا المنظمات المعتمة بالتعاون فى هذا ومنها رابطة الجامعات الإسلامية.