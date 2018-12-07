شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للطيران.. تعرف على دور منظمة "الإيكاو" وأهم أنشطتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف السابع من ديسمبر، اليوم العالمى للطيران المدنى، الذى دشنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 ومن قبلها منظمة الطيران المدني الدولي عام 1994، بهدف توليد وتعزيز الوعي العالمي بأهمية دور الطيران المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، فضلًا عن الدور الفريد الذي يلعبه في تحقيق التعاون من خلال شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع.

اليوم العالمي للطيران المدني مناسبة سنوية يُسلط الضوء فيها على أهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، والدور الكبير الذي يقوم به في تحقيق التعاون من خلال شبكة نقل جوي آمن لخدمة البشرية .

ويقدم "الخليج 365"من خلال هذا التقرير بعض المعلومات الهامة عن أهداف الطيران المدني، وأيضا دور منظمة الطيران المدني وأهم نشاطاتها .

-بادرت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى تحديد السابع من ديسمبر يوماً عالمياً للطيران المدني، حيث يصادف ذكرى توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي عام 1944 (المعروفة أيضاً باتفاقية شيكاغو) والتى أكدت على الدور الكبير للطيران المدني في ترسيخ مفاهيم الصداقة والتواصل والتفاهم بين شعوب الارض.

- تعمل الإيكاو مع الدول الأعضاء في الاتفاقية وعددها 192 دولة ومع مجموعات قطاع الطيران للتوافق على القواعد والتوصيات الدولية(SARPs) التى تخص الطيران المدني الدولي والسياسات الرامية إلى دعم قطاع طيران مدني يمتاز بالسلامة والكفاءة والأمن والاستدامة الاقتصادية والمسؤولية البيئية، وتستخدم الدول الأعضاء في الإيكاو هذه القواعد والتوصيات الدولية والسياسات لضمان تقيد عمليات الطيران المدني المحلية واللوائح التنظيمية لديها بالقواعد العالمية، ما يتيح بدوره التشغيل الآمن والموثوق لما يفوق 000 100 رحلة جوية يوميا ضمن الشبكة العالمية للطيران في كل مناطق العالم.

بالإضافة إلى نشاطها الرئيسي في معالجة القواعد والتوصيات الدولية والسياسات التي يحرّكها التوافق بين دولها الأعضاء وقطاع الطيران، وضمن الأولويات والبرامج الأخرى الكثيرة، تنسق الإيكاو أيضا المساعدة وبناء القدرات للدول دعما للعديد من أهداف تنمية الطيران، وتعد خططا عالمية لتنسيق التقدم الاستراتيجي المتعدد الأطراف في مجالي السلامة والملاحة الجوية؛ وترصد وتعد التقارير بشأن العديد من مقاييس أداء قطاع النقل الجوي؛ وتدقق في قدرات الدول في مراقبة أنشطة الطيران المدني في مجالي السلامة والأمن.

توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي "شيكاغو"

في عام 1944، اجتمع المندوبون من 54 دولة في القاعة الكبرى لفندق ستيفنز في شيكاغو بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه المناسبة، قام المشتركون بإعداد وتوقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي تعرف عمومًا باسم اتفاقية شيكاغو، وهي الاتفاقية الدولية المميزة التي سمحت منذ ذلك الوقت للشبكة العالمية للطيران المدني بأن تتطور في ظل السلام وبشكل يعود بالنفع على جميع الشعوب والأمم في العالم.

اليوم العالمي للطيران المدني

أعلن يوم الطيران المدني الدولي في عام 1994 كجزء من أنشطة الذكرى الـ 50 لتأسيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وفي عام 1996، وفقا لمبادرة منظمة الطيران المدني الدولي وبمساعدة من الحكومة الكندية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 33/51، والذي اعترف رسميا باعتبار يوم 7 من ديسمبر للاحتفال بيوم الطيران المدني الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وجاء في الوثيقة "أن الاتفاقية تنص على أن التنمية المستقبلية للطيران المدني الدولي يمكن أن تساعد كثيرا في إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه.

ويهدف يوم الطيران المدني الدولي إلى المساعدة في توليد وتعزيز الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، وأيضًا إلى أهمية دور منظمة الطيران المدني الدولي الفريد في مساعدة الدول على التعاون وتحقيق شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع في خدمة البشرية جمعاء.

وبعد اعتماد الأمم المتحدة والعالم جدول أعمال عام 2030 الجديد، والشروع في حقبة جديدة في مجال التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، تبرز أهمية الطيران كمحرك للتواصل العالمي في تحقيق أهداف اتفاقية شيكاغو من خلال اعتبار الرحلات الدولية ركيزة رئيسية في تمكين السلام والرخاء العالميين.

وفي كل خمس سنوات، وبالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية لإنشاء منظمة الطيران المدني الدولي يختار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي موضوعا خاصا للاحتفال باليوم الطيران المدني الدولي، ويقوم ممثلو المجلس بين هذه السنوات باختيار الموضوع للفترة الفاصلة لمدة أربع سنوات كاملة.