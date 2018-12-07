فيديوجراف.. مدن الجيل الرابع وخطة الإسكان لتنفيذ المرحلة الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهروب من الوادى وتعمير الصحراء أصبح هدفا للدولة المصرية، خاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم، وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات، وفى هذا التقرير نقدم أهم المعلومات حول تسكين المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع وهى كالتالى:

1- 2020 موعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع2- 14 مدينة على الأقل.. عدد مدن الجيل الرابع 3- 100 ألف.. عدد المستهدفين للتسكين فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة 4- 100 ألف.. عدد المستهدفين للتسكين فى مدينة العلمين الجديدة 5- 10 آلاف نسمة.. قوة استيعاب المرحلة الأولى لمدينة شرق بورسعيد6- 10 آلاف نسمة.. قوة استيعاب المرحلة الأولى لمدينة ناصر بأسيوط 7- 10 آلاف نسمة.. قوة استيعاب المرحلة الأولى لمدينة غرب قنا 8- 250 ألف نسمة.. قوة استيعاب مدينة حدائق أكتوبر الجديدة 9- 200 ألف أسرة تستهدفها المرحلة الأولى من مدينة أكتوبر الجديدة10- ‪50 ‬ ألف نسمة تستوعبها المرحلة الاولى من مدينة المنصورة الجديدة 11- 100 ألف أسرة تستوعبها المرحلة الأولى من مدينة العبور الجديدة12- 15 مترا مربعا نصيب الفرد فى مدن الجيل الرابع من المسطحات الخضراء والمفتوحة 1- 2020 موعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع2- 14 مدينة على الأقل.. عدد مدن الجيل الرابع 3- 100 ألف.. عدد المستهدفين للتسكين فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة 4- 100 ألف.. عدد المستهدفين للتسكين فى مدينة العلمين الجديدة 5- 10 آلاف نسمة.. قوة استيعاب المرحلة الأولى لمدينة شرق بورسعيد6- 10 آلاف نسمة.. قوة استيعاب المرحلة الأولى لمدينة ناصر بأسيوط 7- 10 آلاف نسمة.. قوة استيعاب المرحلة الأولى لمدينة غرب قنا 8- 250 ألف نسمة.. قوة استيعاب مدينة حدائق أكتوبر الجديدة 9- 200 ألف أسرة تستهدفها المرحلة الأولى من مدينة أكتوبر الجديدة10- ‪50 ‬ ألف نسمة تستوعبها المرحلة الاولى من مدينة المنصورة الجديدة 11- 100 ألف أسرة تستوعبها المرحلة الأولى من مدينة العبور الجديدة12- 15 مترا مربعا نصيب الفرد فى مدن الجيل الرابع من المسطحات الخضراء والمفتوحة

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