أخبار مصر | انطلاق الملتقى السنوي لرواد الأعمال بالجامعة الأمريكية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الملتقى السنوي لرواد الأعمال بالجامعة الأمريكية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اليوم الجمعة، الملتقى السنوي لمجتمع رواد الأعمال "Rise Up 2018" في نسخته السادسة، بالمجمع اليوناني التابع للجامعة الأمريكية- التحرير. وشهدت فعاليات الملتقى، حضور كبير من طلاب الجامعة، مشيرين إلى أهمية الملتقى لهم وللجهد المبذول في التنظيم. وشهد الملتقى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الإجتماعى، وشركة بيسكو مصر، وشركة رايز أب لدعم مجتمع ريادة الأعمال. ويحضر فعاليات التوقيع كل من، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، السيد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، السيد عبد الحميد شرارة، الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب، فى المجمع اليوناني بالجامعة الأمريكية – التحرير.

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