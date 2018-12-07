أخبار مصر | تعرف على الخدمات الإدارية للطالب داخل الكلية الحربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الخدمات الإدارية للطالب داخل الكلية الحربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتنوت الخدمات الإدارية لكلية المئات العسكرية والتي تقدمها لهم الكلية ومنها توفير معامل اللغات والحاسبات لتأهيل الطالب على الإلمام باللغات والحاسبات وتأهيله لإستخدام أحدث الأسلحة والمعدات في ظل التطور التكنولوجي وتوفير صالات التربية البدنية على أعلى مستوى مع توفير كافة الأجهزة الرياضية بها لبناء مقاتل يتمتع باللياقة الببدنية العالية.

إلى جانب توفير الملاعب الرياضية المتنوعة فى كافة الأنشطة الرياضية من خلال القرية الأوليمبية بالكلية الحربية و توفير عربات الإسعاف المتطورة على أعلى مستوى لتقديم الإسعاف الطبي الأولى عند تنفيذ الأنشطة التدريبية المختلفة والزيارات الخارجية والتعايش لطلبة الكلية الحربية مع الكليات المناظرة فى الدول الشقيقة والصديقة للإلمام بأحدث المجالات العلمية على مستوى العالم.

بالإضافة إلى توفير البعثات للطلبة المتميزين والمتفوقين (لغويا – رياضياً) في بعثات للدول المتقدمة (أمريكا – إنجلترا – إيطاليا) وإقامة المشروعات السكنية للقوات المسلحة والسماح للطلبة بالإشتراك فيها وتوفير الرعاية الطبية للطالب وأسرته حال تعرض أحدهم لظروف صحية خارجة عن قدرة الطالب والأسرة وتوفير اشتراك الطلبة في فنادق ودور القوات المسلحة لتقديم الرعاية الترفيهية للطالب في أثناء الإجازات.