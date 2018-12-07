أخبار مصر | مدير الكلية الحربية: القيادة العامة للقوات المسلحة ترعانا في المجالات كافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكلية الحربية: القيادة العامة للقوات المسلحة ترعانا في المجالات كافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير الكلية الحربية، إن اهتمام رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح السيسي، بالشباب المصري، في كافة المجالات شباب الجامعات المدارس المختلفة الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وشباب العالم واليد البناءة لمشروعات التنمية في الوطن وبإعتبار أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية ضمن شباب الوطن لكونهم بعد مرور ما يقرب من 25 عاما هم من سيتولى المسئولية وقيادة القوات المسلحة والمشاركة فى أعمال التنمية الشاملة فى الدولة وحميات مقدسات الوطن.

وتابع خلال كلمته للطلاب الجدد، إن الكلية الحربية تتشرف بتشريف السيد رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمرور الدورى على الكلية الحربية ورفع الروح المعنوية للطلبة المقاتلين والوقوف على مستوى ماوصلوا إليه من مستوى راقى فى التدريب واللياقة البدنية وإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالكلية الحربية لإنها هى المنبع الذى يتخرج منه سنوياً ضباط جدد يقودوا وحداتهم الفرعية الصغرى نحو مستقبل مشرق للقوات المسلحة.

وأشار إلي أنه يتنوع دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية الحربية فى كافة المجالات منها على سبيل المثال توفير كافة المطالب التعليمية من المعلمين من (الضباط – ضباط الصف ) والسادة قدامى القادة (ذو الخبرة) والشخصيات العامة والإعتبارية التى تثرى فكر الطالب فى مختلف المواد وللإرتقاء بمستواهم فى كافة المجالات مع توفير كافة مساعدات التدريب والأسلحة والذخيرة لتطوير العملية التعليمية بالكلية الحربية.

وتابع، إلى جانب توفير الدعم للكلية الحربية لإنشاء الفصول التعليمية فى كافة التخصصات وإنشاء أحدث المنشآت التعليمية الإدارية لإستيعاب الطاقة القصوى للكلية الحربية من الطلبة المصريين والوافدين وتوفير كافة المطالب الإدارية (مأكل – ملبس – إنتقالات إقامة إعاشة) مجاناً لطالب الكلية الحربية وتذليل كافة الصعاب التى تواجهه، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للطللبة وذلك من خلال الزيارات المتنوعة من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك لبث روح الولاء والإنتماء ودفع الطلبة إلى الإرتقاء بمستواهم التدريبى وصقل مهاراتهم لأنهم الدماء الجديدة التى تضخ فى جسد قواتنا المسلحة الباسلة وتوفير الرعايا الطبية والصحية للطالب خلال فترة دراسته بالكلية بتواجد الأطباء فى التخصصات المختلفة بمستشفى الكلية الحربية وتنفيذ العرض الطارئ حال إستدعاء الموقف للعرض الخارجى على المستشفيات العسكرية.