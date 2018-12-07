أخبار مصر | مدير الكلية الحربية: لا محسوبية أو وساطة في الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكلية الحربية: لا محسوبية أو وساطة في الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير الكلية الحربية، إن الكلية الحربية أهم دعائم بناء قواتنا المسلحه الباسلة ووطننا الغالي مصر فلابد من اختيار أنسب العناصر من الطلاب طبقاً لمعايير محدده من مكتب التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية مع ضرورة أن يستوفي الطالب الشروط المطلوبة منه بكفاءه عالية.

وأكد خلال الاحتفال بقدوم دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، أن المعيار الأساسي في الاختبار هو كفاءة الطالب ونجاحه في الاختبارات المختلفة والاختبارات التفصيلية لكليات (الطب – الفنية العسكرية) والوزن النسبي للدرجات التي تؤهله للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأشار إلى أنه لا أساس لأي محسوبية أو وساطة في االتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية وإنما يتم الإختبار بواسطة لجنه مشكلة من مديري الكليات والمعاهد العسكرية واداء الاختبارات السابق الإشارة اليها بحيث يتم قبول أفضل الطلبة المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأضاف أنه يتم مراعاة اختبار الطلبة من كل فئات وطوائف المجتمع المصري (مسلمين- مسيحين) من الصعيد ومن الفلاحين ومن كافة المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية مع الوضع في الاعتبار أنه لا ولاء ولا انتماء لأي فصيل أو حزب أو تيار سياسي أو ديني في قواتنا المسلحة إلا لله و مصرنا الغالية.