شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مشروع الصرف الصحي لـ3 قرى بأطفيح بتكلفة 435 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد توقف المشروع لاكثر من 9 سنوات؛ أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن الإنتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بمشروع الصرف الصحى بقرى «منشأة سليمان، كفر حلاوة، الحلف الشرقى» بمركز ومدينة أطفيح، والبالغ تكلفتها 435 مليون جنيه، والذى يضم محطة معالجة بطاقة 34 ألف م3 / يوم ومحطة رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد.

وأكد المحافظ أنه خلال أيام سيتم البدء في أعمال التسليم الإبتدائى والتشغيل للإستفادة من الإستثمارات التي تم إنفاقها على المشروع لخدمة أهالى تلك القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى.

كما أعلن المحافظ أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وافق على زيادة قيمة الإسناد المالى لمشروع الصرف الصحى لقرى «الشوبك، مزغونة، أبورجوان» بمركز ومدينة البدرشين ليصل إلى 245 مليون جنيه، وذلك لسرعة نهو الأعمال في إطار خطة الدولة لتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة، مشيراً إلى أن المشروع متوقف منذ 3 سنوات لعدم توافر المخصصات المالية اللازمة لإتمامه ويتكون من محطة معالجة بطاقة 34 ألف م3 / اليوم و4 محطات رفع وشبكة إنحدار وخطوط طرد.

كما أوضح راشد أنه جارى تنفيذ إجراءات الطرح والترسية لقرى نزلة الشوبك، زاوية دهشور، منشأة دهشور «المحرومة من خدمة الصرف الصحى بمركز ومدينة البدرشين. لافتاً إلى أن المحافظة تقوم بصفة دائمة بمتابعة تنفيذ كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل أي معوقات تعترض تنفيذها ووضع برنامج زمنى للأعمال.

وأضاف المهندس محمد عبدالعظيم رئيس المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى جنوب الجيزة، أنه إستكمالاً لخطة التوسع في توصيل خدمة الصرف الصحى إلى القرى المحرومة يتم حالياً إنهاء إجراءات الطرح والترسية لقرى «الكداية، والقبابات، الصالحية، مسجد موسى» وكذا قرى «البرمبل، صول، ترجم، الخرمانه» بمركز ومدينة أطفيح.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ بحضور أعضاء مجلس النواب عن دوائر العياط والبدرشين وأطفيح والصف، بحضور الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية.