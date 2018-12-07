شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يكلف 3 قيادات جديدة بالقوي العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، 3 قرارات بتكليفات لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة لحين الإعلان عنها وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. تضمن القرار الأول تكليف هويدا محمود ذكي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بمديرية القوي العاملة بالقاهرة للقيام بعمل وكيل المديرية. ونص القرار الثاني على تكليف ياسمين محمود السيد، كبير باحثين للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، والقرار الثالث، بتكليف مجدي محمد عبدالعزيز للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.

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