شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: توفير 71 ألف فرصة عمل بالداخل و68 ألفاً بالخارج خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة القوى العاملة إن إجمالي فرص العمل التي وفرتها الوزارة خلال 3 أشهر بلغت 71 ألفا و279 فرصة، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة بلغت 68 ألفا و461 تعاقدا.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من إبريل إلى يونيو 2018 بلغ نحو 208 آلاف و275 مسجلا، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل 71 ألفا و279، منهم 52 ألفا و219 من الذكور و19 ألفا و060 إناث، في حين بلغ عدد حملة المؤهلات من الجنسين 49 ألفا و670، ومن غير حملة المؤهلات 21 ألفا و26، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة 583 معاقا.

وأشار إلى أن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس المدة بلغت 68 ألفا و461 تعاقدا، منهم 66 ألفا و978 ذكورا و1483 إناثا.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، تليها الإمارات، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم البحرين، والجزائر، ولبنان، وسوريا، وليبيا، كما احتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 628 مصريا.

من جهته، أشار هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إلى أنه في إطار توضح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، أرسلت الوزارة النشرة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلي.

وأوضح أن النشرة الربع سنوية تصدر حول سوق العمل المصري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.