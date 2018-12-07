شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستضيف حملة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت جامعة القاهرة حملة الكشف عن فيروس سي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات، في إطار مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

بدأت الحملة بكلية الصيدلة، وتستمر لمدة أسبوعين، يتم خلالها الكشف عن فيروس سي والكشف المبكر عن السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وتوجيه المكتشف اصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية في إطار المبادرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات، الجمعة، إن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تهدف للوصول بأن تصبح مصر خالية من فيروس سي وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، مشيرآ إلى أن جامعة القاهرة استضافت المبادرة بكلية الصيدلة وسيتم التنسيق مع وزارة الصحة لاستضافتها في أماكن أخرى بالجامعة.

واضاف الخشت، أن إدارة الجامعة وفرت تحليل فيروس سي بالمجان لطلابها والعاملين، معلنا أن الجامعة ستكون خالية من فيرس سي خلال 8 أشهر القادمة ضمن رؤية الدولة المصرية للقضاء على فيرس سي، حيث أجرت الجامعة كشفا طبيا لطلاب الجامعة والعاملين بها وتقديم العلاج المجانى لأى مصاب بينهم.

وأشار الدكتور مينا تادرس وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن حملة الكشف عن فيروس سي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في إطار مبادرة 100 مليون صحة تستهدف حوالي 1500 فرد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرأ إلى أن الذين يتم الكشف عليهم يوميا يصل إلى 120 فرد، وتم تكليف الدكتور خالد مصيلحي أستاذ مساعد العقاقير بالكلية بالإشراف على الحملة.