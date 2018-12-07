شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة افيك الصينية للتعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال صناعات السكة الحديد والبنية التحتية، مشيرا أن نهضة الصناعة المصرية تتحقق بتعميق التصنيع المحلى والتصنيع المشترك مع الخبرات العالمية، جاء هذا خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أفيك إنتل للمشروعات الهندسية التابعة لشركة أفيك الصينية الدولية.

وأضاف التراس: أننا اتفقنا مع شركة أفيك إنتل للمشروعات الهندسية الصينية على تبادل الخبرات والتدريب والتصنيع المشترك فى مجالات السكةالحديد والبنية التحتية ومختلف مجالات التصنيع، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تدخل فى شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتعميق التصنيع المحلى.

كما أكد التراس على أهمية التعاون مع دولة الصين الصديقة فى ظل عمق ومتانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والصين.

يذكر أن مجالات التعاون تمتد لمجالات التصميم والتصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى البنية التحتية والسكة الحديد وتغطية السوق المحلى والخارجى.