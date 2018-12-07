شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم مولر وجيمس كومى ويكشف تعارض مصالح فى تحقيقات التدخل الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الرئيس الأمريكى هجوما حادا على المحقق الخاص روبرت مولر الذى يتولى الإشراف على تحقيقات التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016 واتهامات التواطؤ الموجهة لحملة ترامب مع الروس.

وقال ترامب فى سلسلة من التغريدات على موقع تويتر، اليوم الجمعة، إن هناك تضارب مصالح كثير يتعلق بمولر، متهما مدير الإ بى اى السابق جيمس كومى بالكذاب، ومحاولا التشكيك فى نزاهة التقرير الذى سيكتبه مولر عن التحقيقاتز

وأكد ترامب فى إحدى تغريداته، أن روبرت مولر وجيمس كومى الكاذب المسرب هم أصدقاء أعزاء، وهو ما يعد أحد الأوجه الكثيرة لتعارض المصالح المتعلقة بمولر. وبالمناسبة، ألم تكن المرأة المسؤولة عن ملاحقة جيرمو كورسى التى لا أعرفه مسئولة عن "القانونى" فى مؤسسة كلينتون الفاسدة، اضطهاد كامل.

وزعم ترامب، أن تقرير مولر سيقتصر على الجمهوريين فقط، وتساءل قائلا: هل سيتم إدراج صراعات المصالح الكبرى لمولر فى مقدمة تقريره عن الجمهوريين فقط. هل سيتم إدراج التاريخ المروع والخبيث لأندرو واييسمان فى التقريرن ويعد وايمان احد المدعين المشاركين فى تحقيق مولر، وقال عنه ترامب إنه دمر وهو مخطئ حياة الناس، وقضى على شركات كبرى فقط لتم وقف حكمه بموافقة إجمالى الأصوات التسعة فى المحكمة العليا الأمريكية.

وتابع: " نفس الأمر يحدث لأشخاص الآن، هل سيتضمن التقرير كل المساهمات الكثيرة والمستمرة التى قدمها الديمقراطيون السبعة عشر الغاضبين لحملة هيلارى المحتالة.. هل سيتم إدراج الأشخاص الذين عملوا مع مؤسسة كليتون فى مقدمة التقرير.. هل الوثيقة التى يتم كتابتهاعن جيمس كومى الكذاب من قبل الرجل المسئول عن القضية رود روزنستين هى جزء كبر من التقرير.. ألم يكن هناك صراع مصالح لرود من قبل.. هل سيتم إدراج كل الكذب والتسريب من قبل أشخاص عملوا فى التقرير .. هل سيتضمن التقرير الفساد فى الحزب الديمقراطى وحملة كلينتون ".