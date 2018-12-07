شكرا لقرائتكم خبر عن 2000شاب ينطلقون فى ماراثون لذوى الإعاقة من أمام استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الاحتفال بعام الإعاقة وتحت رعاية وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعى، انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات ماراثون للجرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار" لأنك تقدر" حيث كانت نقطة الانطلاق للماراثون أمام استاد القاهرة .

وشارك في هذا الماراثون أكثر من 2000 شاب منهم 400 من ذوى الإعاقات وعدد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة.

وقامت وزارة التضامن خلال هذا الماراثون بالتوعية بالإعاقة وتوزيع عدد من المطبوعات التى توضح أهم الخدمات التى تقدمها الوزارة لذوى الإعاقة وآليات العمل والمساندة المقدمة عبر العديد من البرامج، كما شاركت الوزارة فى لقاءات ومناقشات على هامش الماراثون لشرح هذه الخدمات .

‎وتأتي هذه الاحتفالية بمناسبة انتهاء عام 2018 وهو العام الذى أعلنه رئيس الجمهورية عقب المؤتمر الوطنى للشباب الذى عقد بمدينة الإسماعيلية عاماً لذوى الإعاقة.

‎ويعد "عام الأشخاص ذوى الإعاقة"خطوة تجاه هذه الشريحة التى تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصري واعترافاً من الدولة بحقوقهم كمواطنين مصريين من حقهم التعايش السلمى مع إعاقاتهم في المجتمع، وأول تلك الحقوق حقهم في العيش بكرامة ذلك الحق الذى يكفله لهم الدستور والاتفاقيات الدولية، ويتحقق بحقهم في التوظيف وحقهم في الضمان والحماية الاجتماعية، يليه حقوقهم في التعليم والصحة والثقافة والسياسة والرياضة، بالإضافة إلى أن هذا العام يتيح للمجتمع المصرى بجميع فئاته الفرصة لزيادة الوعى بقضايا أبناء هذه الشريحة، وتقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم فى المجتمع.

