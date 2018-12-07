شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المجتمعية الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة إبراهيم محمود وزير التنمية المجتمعية الفلسطيني للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، وينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير التنمية المجتمعية الفلسطيني، عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، عقب وصوله على متن طائرة المصرية القادمة من عمان.

ويعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.